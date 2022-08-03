Магазинчик самоубийств 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.02012, Le magasin des suicides
Мультфильм, Мультфильм для взрослых75 мин18+
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О фильме
В неком городе, где жизнь невероятно уныла и невыносима, на протяжении многих поколений процветает магазин, который торгует всем необходимым для совершения самоубийств. Всe идeт замечательно до тех пор, пока в семье владельца этого магазина не рождается Алан — жизнелюбивый и весeлый малыш.
СтранаБельгия, Франция, Канада
ЖанрМультфильм для взрослых, Комедия, Мюзикл, Мультфильм
КачествоSD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ПЛРежиссёр
Патрис
Леконт
- БААктёр
Бернар
Алан
- ИСАктриса
Изабель
Спад
- КМАктёр
Кейси
Моттет Кляйн
- ИДАктриса
Изабель
Джани
- ЛЖАктёр
Лоран
Жандрон
- ПМАктёр
Пьер-Франсуа
Мартен-Лаваль
- ЭМАктёр
Эрик
Метайе
- ЖМАктёр
Жак
Мату
- УКАктёр
Урбен
Канселье
- ППАктёр
Паскаль
Парментье
- ПЛСценарист
Патрис
Леконт
- ЖТСценарист
Жан
Теле
- ТЛПродюсер
Тома
Лангманн
- ЭМПродюсер
Эммануэль
Монтама
- РВХудожник
Режис
Видал
- ЭПКомпозитор
Этьен
Перрушон