Магазинчик самоубийств 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн

В неком городе, где жизнь невероятно уныла и невыносима, на протяжении многих поколений процветает магазин, который торгует всем необходимым для совершения самоубийств. Всe идeт замечательно до тех пор, пока в семье владельца этого магазина не рождается Алан — жизнелюбивый и весeлый малыш.

