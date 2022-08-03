Магазинчик самоубийств 3D
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Магазинчик самоубийств 3D

Магазинчик самоубийств 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.02012, Le magasin des suicides
Мультфильм, Мультфильм для взрослых75 мин18+

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О фильме

В неком городе, где жизнь невероятно уныла и невыносима, на протяжении многих поколений процветает магазин, который торгует всем необходимым для совершения самоубийств. Всe идeт замечательно до тех пор, пока в семье владельца этого магазина не рождается Алан — жизнелюбивый и весeлый малыш.

Страна
Бельгия, Франция, Канада
Жанр
Мультфильм для взрослых, Комедия, Мюзикл, Мультфильм
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Магазинчик самоубийств 3D»