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Мадагаскар 3D

Мадагаскар 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Madagascar 3D
Документальные0+

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Сюжет

Мадагаскар — одно из самых удивительных мест нашей планеты. Его местоположение на карте мира, длительная географическая обособленность, способствовали формированию уникальной флоры и фауны. Многочисленные эндемичные растения и животные составляют визитную карточку острова.

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Рейтинг

5.5 IMDb