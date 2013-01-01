Мадагаскар 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Madagascar 3D
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Сюжет
Мадагаскар — одно из самых удивительных мест нашей планеты. Его местоположение на карте мира, длительная географическая обособленность, способствовали формированию уникальной флоры и фауны. Многочисленные эндемичные растения и животные составляют визитную карточку острова.
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ЖанрыДокументальные
Рейтинг
5.5 IMDb