М убийца
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М убийца

Фильм М убийца

1931, M - Eine Stadt sucht einen Mörder
Триллер, Криминал18+
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О фильме

Маньяк наводит ужас нажителей Города. Маленькие девочки неуспевают домой кобеду ине возвращаются вовсе. Полиция сбилась сног впоисках преступника, однако всеусилия тщетны. Обеспокоенный активностью полицейских преступный мирГорода самобъявляет охоту наманьяка.

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Страна
Германия
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD

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Актёры и съёмочная группа фильма «М убийца»