Фильм М убийца
1931, M - Eine Stadt sucht einen Mörder
Триллер, Криминал18+
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О фильме
Маньяк наводит ужас нажителей Города. Маленькие девочки неуспевают домой кобеду ине возвращаются вовсе. Полиция сбилась сног впоисках преступника, однако всеусилия тщетны. Обеспокоенный активностью полицейских преступный мирГорода самобъявляет охоту наманьяка.
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Рейтинг
- ФЛРежиссёр
Фриц
Ланг
- ПЛАктёр
Петер
Лорре
- ЭВАктриса
Эллен
Видманн
- ИЛАктриса
Инге
Ландгут
- ОВАктёр
Отто
Вернике
- ТЛАктёр
Теодор
Лоос
- ГГАктёр
Густаф
Грюндгенс
- ФГАктёр
Фридрих
Гнасс
- ФОАктёр
Фриц
Одемар
- ПКАктёр
Пауль
Кемп
- ТЛАктёр
Тео
Линген
- РБАктёр
Рудольф
Блюмнер
- ГДАктёр
Георг
Джон
- ФШАктёр
Франц
Штайн
- ЭШАктёр
Эрнст
Шталь-Нахбаур
- ГБАктёр
Герхард
Бинерт
- ТфСценарист
Теа
фон Харбоу
- ФЛСценарист
Фриц
Ланг
- СНПродюсер
Сеймур
Небензал
- КФХудожник
Карл
Фоллбрехт
- ЭХХудожник
Эмиль
Хаслер
- ПФМонтажёр
Пауль
Фалькенберг
- ФАОператор
Фриц
Арно Вагнер