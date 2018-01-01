Wink
Люди, боги и другие существа
Актёры и съёмочная группа фильма «Люди, боги и другие существа»

Актёры и съёмочная группа фильма «Люди, боги и другие существа»

Режиссёры

Светлана Стрельникова

Режиссёр

Сценаристы

Светлана Стрельникова

Сценарист

Продюсеры

Реа Апостолидес

Rea Apostolides
Продюсер
Седрик Бони

Cédric Bonin
Продюсер
Франк Мюллер

Frank Müller
Продюсер
Кэтрин Симеон

Catherine Siméon
Продюсер

Операторы

Яннис Канакис

Giannis Kanakis
Оператор
Ирина Шаталова

Оператор