Любовный роман (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно

На борту роскошного лайнера, пересекающего океан по пути в Нью-Йорк, происходит встреча, которая, возможно, изменит судьбу двух молодых людей. Мишель Марне, известный художник из Франции, помолвлен с Лоной Кларк, дочерью американского промышленного магната. Но по пути к своей невесте в Америку он страстно влюбляется в Терри МакКей. Девушка выступает в ночном клубе, и у нее тоже скоро должна состояться свадьба...

