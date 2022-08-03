Любовный роман (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно

Любовный роман
Любовный роман (фильм, 1939)

8.61939, Love Affair
Драма, Комедия88 мин12+

О фильме

На борту роскошного лайнера, пересекающего океан по пути в Нью-Йорк, происходит встреча, которая, возможно, изменит судьбу двух молодых людей. Мишель Марне, известный художник из Франции, помолвлен с Лоной Кларк, дочерью американского промышленного магната. Но по пути к своей невесте в Америку он страстно влюбляется в Терри МакКей. Девушка выступает в ночном клубе, и у нее тоже скоро должна состояться свадьба...

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовный роман»