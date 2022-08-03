Любовный роман (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно
8.61939, Love Affair
Драма, Комедия88 мин12+
О фильме
На борту роскошного лайнера, пересекающего океан по пути в Нью-Йорк, происходит встреча, которая, возможно, изменит судьбу двух молодых людей. Мишель Марне, известный художник из Франции, помолвлен с Лоной Кларк, дочерью американского промышленного магната. Но по пути к своей невесте в Америку он страстно влюбляется в Терри МакКей. Девушка выступает в ночном клубе, и у нее тоже скоро должна состояться свадьба...
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ЛМРежиссёр
Лео
МакКери
- АДАктриса
Айрин
Данн
- ШБАктёр
Шарль
Буайе
- МУАктриса
Мария
Успенская
- ЛБАктёр
Ли
Боуман
- АЭАктриса
Астрид
Эллвин
- ММАктёр
Морис
Москович
- МБАктриса
Мэри
Бейлесс
- СБАктёр
Скотти
Бекетт
- ФБАктриса
Ферике
Борос
- МБАктриса
Мэри
Бовард
- ДДСценарист
Дэлмер
Дэйвс
- ДОСценарист
Доналд
Огден Стюарт
- СБСценарист
С.Н.
Берман
- ЛМПродюсер
Лео
МакКери
- ВНХудожник
Ван
Нест Полглейс
- ЭСХудожник
Эдвард
Стивенсон
- ЭДМонтажёр
Эдвард
Дмитрик
- РМОператор
Рудольф
Мате
- РУКомпозитор
Рой
Уэбб