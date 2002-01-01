Любовь, сбивающая с ног (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Барри Игану крупно не повезло. Быть восьмым ребенком в семье, где все остальные дети девчонки — это судьба не для слабых духом. Неудивительно, что в тени своих семи явно склонных к тирании сестер, строго пресекавших все его попытки завести романтические отношения, парень вырос жутким невротиком с кучей комплексов. Барри уже глубоко за тридцать, но страдающий от внезапных вспышек ярости, герой так и не научился нормально общаться с людьми. С женщинами — в особенности. Но фортуна еще не поставила на Барри крест — однажды он встречает странную девушку, которой суждено перевернуть всю его жизнь…



Любовь, сбивающая с ног смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.