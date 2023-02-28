Любовь - опасная игра (фильм, 2011) смотреть онлайн

5.52011, Love is a Dangerous Game
80 мин18+
Когда детский писатель, Паулина Коннелли, неожиданно для всех решила попробовать себя в письменном жанре ужаса, она понятия не имела, насколько он изменит ее жизнь. Она обращается за советом к известному писателю ужасов, Уэсу Мюллеру. Во время их первого телефонного разговора она чувствует непонятное влечение и соглашается встретиться с ним. По мере развития их отношений, информация о его сомнительном прошлом начинает вызывать у нее страх за свою собственную безопасность. Уэс - мужчина ее мечты? Или Паулина будет его следующей жертвой? Вещи не всегда такие, какими они кажутся в этой причудливой, остросюжетной и романтической истории!