Летняя романтическая комедия с саундтреком и участием Армина ван Бюрена. Футболист Кевин приезжает с капризной невестой-моделью на Ибицу и сближается с простой и душевной организаторшей праздников, чей рок-н-ролльный отец встречает с на острове любовь своей юности. Страсти закипают!

