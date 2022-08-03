Любовь и секс на Ибице
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Любовь и секс на Ибице

Любовь и секс на Ибице (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Verliefd op Ibiza
Мелодрама, Комедия112 мин18+

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О фильме

Летняя романтическая комедия с саундтреком и участием Армина ван Бюрена. Футболист Кевин приезжает с капризной невестой-моделью на Ибицу и сближается с простой и душевной организаторшей праздников, чей рок-н-ролльный отец встречает с на острове любовь своей юности. Страсти закипают!

Страна
Нидерланды
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь и секс на Ибице»