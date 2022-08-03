Любовь и секс на Ибице (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Verliefd op Ibiza
Мелодрама, Комедия112 мин18+
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О фильме
Летняя романтическая комедия с саундтреком и участием Армина ван Бюрена. Футболист Кевин приезжает с капризной невестой-моделью на Ибицу и сближается с простой и душевной организаторшей праздников, чей рок-н-ролльный отец встречает с на острове любовь своей юности. Страсти закипают!
СтранаНидерланды
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоSD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ЙНРежиссёр
Йохан
Нийенхейс
- ВвАктриса
Виллеке
ван Аммельрой
- ДБАктёр
Джим
Баккум
- РЭАктёр
Рик
Энгелкес
- КФАктриса
Ким
Феенстра
- ДГАктёр
Джаспер
Готтлиб
- МГАктёр
Мариус
Готтлиб
- СКАктриса
Симоне
Клейнсма
- ЯКАктёр
Ян
Койман
- ЛвАктриса
Лоне
ван Росендал
- ДЛАктёр
Дэвид
Люсиер
- ТвСценарист
Тейс
ван Марле
- ХвСценарист
Хильда
ван Дер Мюлен
- ЙНПродюсер
Йохан
Нийенхейс
- МШКомпозитор
Мартин
Шиммер
- АвКомпозитор
Армин
ван Бюрен