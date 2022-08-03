Любовь и лимоны (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Små citroner gula
Мелодрама, Комедия94 мин18+
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О фильме
Агнес — шеф-повар, и она обожает готовить. У нее хорошая работа, любящий парень и лучший друг, не бросающий в бедах. Но в один и тот же день ее увольняют с работы, а парень — бросает. Поэтому ей совсем нечего терять, когда приятель предлагает ей стать совладельцем собственного ресторана. А еще она влюбляется в мужчину, который даже не подозревает, кто она на самом деле…
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ТФРежиссёр
Тереза
Фабик
- РВАктриса
Ракель
Вармландер
- ДЭАктёр
Дэн
Экборг
- ЖБАктриса
Жозефин
Борнебуш
- СГАктёр
Сверрир
Гуднасон
- ТфАктёр
Томас
фон Брёмссен
- АЛАктриса
Анки
Лиден
- ЭЭАктёр
Эрик
Эриксон
- РУАктёр
Ричард
Ульфзэтер
- СРАктриса
София
Рённегард
- ДТАктёр
Дэвид
Тэйнтон
- ТФСценарист
Тереза
Фабик
- ВСценарист
Васа
- КИСценарист
Кайса
Ингемарссон
- ПШПродюсер
Понтус
Шёман
- ГКПродюсер
Гуннар
Карлссон
- МХПродюсер
Майкл
Хьерт
- ХКМонтажёр
Хокан
Карлссон
- АНКомпозитор
Андерс
Ниска