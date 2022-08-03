Агнес — шеф-повар, и она обожает готовить. У нее хорошая работа, любящий парень и лучший друг, не бросающий в бедах. Но в один и тот же день ее увольняют с работы, а парень — бросает. Поэтому ей совсем нечего терять, когда приятель предлагает ей стать совладельцем собственного ресторана. А еще она влюбляется в мужчину, который даже не подозревает, кто она на самом деле…

