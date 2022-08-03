Любовь и лимоны
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Любовь и лимоны

Любовь и лимоны (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Små citroner gula
Мелодрама, Комедия94 мин18+

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О фильме

Агнес — шеф-повар, и она обожает готовить. У нее хорошая работа, любящий парень и лучший друг, не бросающий в бедах. Но в один и тот же день ее увольняют с работы, а парень — бросает. Поэтому ей совсем нечего терять, когда приятель предлагает ей стать совладельцем собственного ресторана. А еще она влюбляется в мужчину, который даже не подозревает, кто она на самом деле…

Страна
Швеция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь и лимоны»