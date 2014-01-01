Любовь без границ. Документальный фильм
Wink
Фильмы
Любовь без границ. Документальный фильм

Любовь без границ. Документальный фильм (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.52014, Любовь без границ. Документальный фильм
Документальный47 мин18+

О фильме

Самый откровенный документальный цикл о жизни знаменитых людей. Правда от первого лица. Без гламура и масок. Никаких штампов и границ. Только редкие фотографии и личное видео. В фильме приняли участие Ашот и Карина Кещян, Тимур Вайнштейн и Яна Батыршина, Батырхан Шукенов (А-Студио), Галина Данилова и Сейхун Эсберн, Сати Казанова, Сосо Павлиашвили и Ирина Патлах, Роза Сябитова.

Любовь без границ смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг