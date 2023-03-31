Любить Билла (фильм, 2021) смотреть онлайн

9.32021, Любить Билла
Документальный, Спортивный56 мин6+
О фильме
«Только честный труд» - девиз Олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы в составе Сборной СССР, трехкратного обладателя Кубка Гагарина, заслуженного тренера России Зинэтулы Билялетдинова. За его плечами огромный путь: блестящая игровая карьера, опыт работы в НХЛ, победы с «Динамо» и «Ак Барсом». Приготовьтесь к увлекательному путешествию по жизни Зинэтулы Билялетдинова!
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Документальный
КачествоFull HD
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
- ДВРежиссёр
Дмитрий
Вингурский
- МТРежиссёр
Михаил
Тюркин
- НБСценарист
Никита
Бахуров
- СТПродюсер
Светлана
Тюркина
- ЕКПродюсер
Екатерина
Кузнецова
- ЕППродюсер
Екатерина
Полянина
- КЕПродюсер
Ксения
Еремина
- ИВМонтажёр
Иван
Веденин
- ВВМонтажёр
Владимир
Володин
- ДПОператор
Даниил
Петров
- ДВОператор
Дмитрий
Вингурский
- ВДОператор
Влад
Дорошев
- ВПОператор
Виталий
Петриков