Любить Билла (фильм, 2021) смотреть онлайн

«Только честный труд» - девиз Олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы в составе Сборной СССР, трехкратного обладателя Кубка Гагарина, заслуженного тренера России Зинэтулы Билялетдинова. За его плечами огромный путь: блестящая игровая карьера, опыт работы в НХЛ, победы с «Динамо» и «Ак Барсом». Приготовьтесь к увлекательному путешествию по жизни Зинэтулы Билялетдинова!



