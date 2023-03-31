Любить Билла (фильм, 2021) смотреть онлайн

Любить Билла
Документальный, Спортивный56 мин6+

«Только честный труд» - девиз Олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы в составе Сборной СССР, трехкратного обладателя Кубка Гагарина, заслуженного тренера России Зинэтулы Билялетдинова. За его плечами огромный путь: блестящая игровая карьера, опыт работы в НХЛ, победы с «Динамо» и «Ак Барсом». Приготовьтесь к увлекательному путешествию по жизни Зинэтулы Билялетдинова!

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Документальный
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг