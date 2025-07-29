Фильм Лучший в мире
2022, Best in the World
Документальный, Исторический12+
О Копенгагене, который изпромышленного центра превратился впередовую лабораторию урбанистических экспериментов истал объектом пристального внимания архитектурного сообщества.
СтранаДания
ЖанрИсторический, Документальный
КачествоFull HD
7.2 IMDb
- ХКРежиссёр
Ханс
Кристиан Пост
- PMАктёр
Preben
Merrild Angelo
- CBАктёр
Charles
Bessard
- FNАктёр
Frederik
Noltenius Busck
- HDАктёр
Henrik
Dørge
- JGАктёр
Jan
Gehl
- DBАктёр
Dominic
Balmforth
- KDАктёр
Kaare
Dybvad Bek
- SHАктриса
Stefanie
Høy Brink
- UEАктёр
Uffe
Elbæk
- SHАктриса
Sophie
Hæstorp Andersen
- ХКСценарист
Ханс
Кристиан Пост
- ХКПродюсер
Ханс
Кристиан Пост
- KMКомпозитор
Kristian
Marstal