Фильм Лучший в мире

2022, Best in the World
Документальный, Исторический12+
О Копенгагене, который изпромышленного центра превратился впередовую лабораторию урбанистических экспериментов истал объектом пристального внимания архитектурного сообщества.

Страна
Дания
Жанр
Исторический, Документальный
Качество
Full HD

Рейтинг

7.2 IMDb