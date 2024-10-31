Лучшая версия меня (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Скромная студентка клонирует себя, чтобы стать популярной среди однокурсников. Комедия «Лучшая версия меня» — фильм о том, как бороться с синдромом самозванца.



Удивительно талантливая, но застенчивая студентка первого курса Мэдисон не может влиться ни в одну компанию и найти друзей. Ей кажется, что она недостойна внимания и веселья, что ее достижения не стоят похвалы. Мэдисон придумывает необычный способ облегчить себе жизнь: при помощи старого университетского компьютера она создает идеального клона, наделив его качествами, которых ей самой, по ее мнению, не хватает. Теперь она посылает свою улучшенную копию делать то, на что ей не хватает решимости — в том числе позвать на свидание симпатичного парня Тревора.



