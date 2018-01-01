Wink
Детям
Ловцы забытых голосов
Актёры и съёмочная группа фильма «Ловцы забытых голосов»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ловцы забытых голосов»

Режиссёры

Макото Синкай

Makoto Shinkai
Режиссёр

Актёры

Хисако Канэмото

Hisako Kanemoto
АктрисаAsuna Watase
Кадзухиро Фудзивара

Kazuhiro Fujiwara
АктёрVillager
Кэндзи Хамада

Kenji Hamada
АктёрCommander of Arned Priest
Рина Хидака

Rina Hidaka
АктрисаMana
Такаси Хондо

Takashi Hondo
АктёрVillager
Ютаро Хондзё

Yutaro Honjo
АктёрVillager
Аи Хоранаи

Ai Horanai
АктрисаStudent
Сая Хоригомэ

Saya Horigome
АктрисаStudent
Юна Инамура

Yuna Inamura
АктрисаYuu Yazaki
Кадзухико Иноуэ

Kazuhiko Inoue
АктёрRyuji Morisaki

Сценаристы

Макото Синкай

Makoto Shinkai
Сценарист

Продюсеры

Макото Синкай

Makoto Shinkai
Продюсер
Эйити Такахаси

Eiichi Takahashi
Продюсер

Актёры дубляжа

Екатерина Астрединова

Актриса дубляжа
Елизавета Чабан

Актриса дубляжа
Олег Бондарь

Актёр дубляжа
Артем Фильченко

Актёр дубляжа
Барселона

Актриса дубляжа

Художники

Такуми Тандзи

Takumi Tanji
Художник

Монтажёры

Макото Синкай

Makoto Shinkai
Монтажёр

Операторы

Макото Синкай

Makoto Shinkai
Оператор

Композиторы

Тэнмон

Tenmon
Композитор