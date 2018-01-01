WinkДетямЛовцы забытых голосовАктёры и съёмочная группа фильма «Ловцы забытых голосов»
Актёры и съёмочная группа фильма «Ловцы забытых голосов»
Режиссёры
Актёры
АктрисаAsuna Watase
Хисако КанэмотоHisako Kanemoto
АктёрVillager
Кадзухиро ФудзивараKazuhiro Fujiwara
АктёрCommander of Arned Priest
Кэндзи ХамадаKenji Hamada
АктрисаMana
Рина ХидакаRina Hidaka
АктёрVillager
Такаси ХондоTakashi Hondo
АктёрVillager
Ютаро ХондзёYutaro Honjo
АктрисаStudent
Аи ХоранаиAi Horanai
АктрисаStudent
Сая ХоригомэSaya Horigome
АктрисаYuu Yazaki
Юна ИнамураYuna Inamura
АктёрRyuji Morisaki