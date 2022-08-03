Лови волну! Стихия с характером
Wink
Фильмы
Лови волну! Стихия с характером
8.22020, Send It!
Мелодрама, Спортивный90 мин18+

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Лови волну! Стихия с характером (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Техасский спортсмен Билли отправляется на чемпионат мира по кайтсeрфингу. По пути встречает и влюбляется в Скай, которая пытается убежать от своего прошлого.

Страна
США
Жанр
Комедия, Спортивный, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лови волну! Стихия с характером»