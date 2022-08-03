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Мелодрама, Спортивный90 мин18+
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Лови волну! Стихия с характером (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Техасский спортсмен Билли отправляется на чемпионат мира по кайтсeрфингу. По пути встречает и влюбляется в Скай, которая пытается убежать от своего прошлого.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Спортивный, Мелодрама
КачествоFull HD, SD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ЭСРежиссёр
Эндрю
Стивенс
- КДАктёр
Кевин
Дж. Куинн
- КЛАктриса
Клаудия
Ли
- ПФАктёр
Патрик
Фабиан
- ВРАктриса
Вероника
Розати
- АДАктриса
Александрия
ДеБерри
- ДРАктриса
Дениз
Ричардс
- НДАктриса
Натали
Дикинсон
- МДАктёр
Майкл
Джей Уайт
- ССАктёр
Сэм
Стивенс
- ЭСПродюсер
Эндрю
Стивенс
- МУПродюсер
Митчелл
Уэлш
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поликарпов
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- ВИАктёр дубляжа
Вячеслав
Иванов
- ПИАктриса дубляжа
Полина
Иванова
- АЛАктриса дубляжа
Антонина
Лазаревская
- ЧЛХудожница
Чинтамани
Лила
- ВММонтажёр
Ваник
Морадян
- КДКомпозитор
Кевин
Дж. Куинн