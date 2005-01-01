Лондон (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Романтическая история любви молодого человека Сида и девушки Лондон. Он любит ее больше жизни, но отношения не складываются и девушка уходит. Сид пытается утопить боль от разрыва в алкоголе, но ему никак не удается забыть Лондон. И вот он узнает, что девушка собирается навсегда покинуть их родной город. У него есть всего лишь один день, чтобы попытаться вернуть свою любовь...



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