Лохматый патруль (фильм, 2022) смотреть онлайн

Пёс Гудини готовится к важному торжеству: наконец-то его любимая хозяйка Моника, неунывающая мать-одиночка с двумя детьми, решилась сделать предложение своему бойфренду Шейну. Пока вовсю идёт подготовка к свадьбе, по округе катается фургон с двумя домушниками, которые рассчитывают обчистить район во время праздника. Однако Гудини узнает про их план и ни за что не допустит срыва долгожданной свадьбы! В этом псу помогут его лохматые и хвостатые приятели. Безопасность всей округи теперь в их лапах.

