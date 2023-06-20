8.72022, The Junkyard Dogs
Комедия, Семейный86 мин6+
Лохматый патруль (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Пёс Гудини готовится к важному торжеству: наконец-то его любимая хозяйка Моника, неунывающая мать-одиночка с двумя детьми, решилась сделать предложение своему бойфренду Шейну. Пока вовсю идёт подготовка к свадьбе, по округе катается фургон с двумя домушниками, которые рассчитывают обчистить район во время праздника. Однако Гудини узнает про их план и ни за что не допустит срыва долгожданной свадьбы! В этом псу помогут его лохматые и хвостатые приятели. Безопасность всей округи теперь в их лапах.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
3.4 IMDb
- ДКРежиссёр
Джейкоб
Куни
- ДРАктриса
Дениз
Ричардс
- Актёр
Патрик
Малдун
- СРАктёр
Сол
Рендино
- НПАктёр
Ник
Принсип
- РОАктриса
Риз
Оливия Коте
- ЭДАктёр
Эндрю
Дж. Беннетт
- ТВАктёр
Тейлор
Вэйл
- БДАктриса
Блэр
Динуччи
- ДКСценарист
Джейкоб
Куни
- ДГПродюсер
Дэвид
Гир
- ДЛПродюсер
Дэнни
ЛеГаре
- ПЛПродюсер
Пол
Луба
- АЛАктриса дубляжа
Антонина
Лазаревская
- АААктёр дубляжа
Артур
Агаджанян
- ОААктёр дубляжа
Олег
Абдуназаров
- ВИАктёр дубляжа
Вячеслав
Иванов
- ПИАктриса дубляжа
Полина
Иванова
- ВУХудожница
Виктория
Уолл
- МФХудожница
Молли
Фаррелл-Сэвэдж
- ПСМонтажёр
Пол
Стэмпер
- ЭДКомпозитор
Эндрю
Джонсон