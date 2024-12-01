Логово (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Пилот-лейтенант Кейт Синклер, сбитая повстанцами в Афганистане, убегая от них, прячется в заброшенном подземном бункере, где пробуждается смертоносное биологическое оружие — человек, скрещенный с инопланетянином, созданное русскими во времена афганской войны.





