Логово (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Пилот-лейтенант Кейт Синклер, сбитая повстанцами в Афганистане, убегая от них, прячется в заброшенном подземном бункере, где пробуждается смертоносное биологическое оружие — человек, скрещенный с инопланетянином, созданное русскими во времена афганской войны.
СтранаВеликобритания, США, Венгрия, Финляндия
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик
КачествоFull HD
Время92 мин / 01:32
5.4 КиноПоиск
4.6 IMDb
- НМРежиссёр
Нил
Маршалл
- ШКАктриса
Шарлотта
Кирк
- ДХАктёр
Джонатан
Ховард
- Актёр
Джейми
Бамбер
- ЛОАктёр
Леон
Окенден
- ТААктёр
Трой
Александр
- ЧТАктёр
Чезаре
Таурази
- МСАктёр
Марк
Стрепан
- ДКАктёр
Дэниэл-Конрад
Купер
- НМСценарист
Нил
Маршалл
- ШКСценарист
Шарлотта
Кирк
- ДКПродюсер
Дэниэл-Конрад
Купер
- ЭФПродюсер
Эрианн
Фрайзер
- ШКПродюсер
Шарлотта
Кирк
- НММонтажёр
Нил
Маршалл
- ЛБОператор
Люк
Брайант
- КДКомпозитор
Кристофер
Дрэйк