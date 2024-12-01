Логово (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Логово
Логово
7.52022, The Lair
Ужасы, Фантастика92 мин18+

Логово (фильм, 2022)

О фильме

Пилот-лейтенант Кейт Синклер, сбитая повстанцами в Афганистане, убегая от них, прячется в заброшенном подземном бункере, где пробуждается смертоносное биологическое оружие — человек, скрещенный с инопланетянином, созданное русскими во времена афганской войны.


Страна
Великобритания, США, Венгрия, Финляндия
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Логово»