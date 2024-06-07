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Логин (фильм, 2013) смотреть онлайн

6.02013, Login
Триллер86 мин18+

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О фильме

Янка и Бэн знакомятся на сайте видеознакомств. Каждый из них ищет виновных в смерти своих любимых. Янка потеряла мужа, который был в тайне от нее влюблен в роковую соблазнительницу Аннет, их знакомство также состоялось на этом сайте. Бэн потерял взрослую дочь, чье сердце разбил самоуверенный мачо Марко. Янка и Бэн строят план: найти и соблазнить Марко и Аннет, совершить месть, которая закончится смертью виновников. Однако они сами попадают в собственные ловушки и уже не понятно, кто дичь, а кто охотник.

Страна
Венгрия
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.0 КиноПоиск
5.0 IMDb