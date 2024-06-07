Янка и Бэн знакомятся на сайте видеознакомств. Каждый из них ищет виновных в смерти своих любимых. Янка потеряла мужа, который был в тайне от нее влюблен в роковую соблазнительницу Аннет, их знакомство также состоялось на этом сайте. Бэн потерял взрослую дочь, чье сердце разбил самоуверенный мачо Марко. Янка и Бэн строят план: найти и соблазнить Марко и Аннет, совершить месть, которая закончится смертью виновников. Однако они сами попадают в собственные ловушки и уже не понятно, кто дичь, а кто охотник.

