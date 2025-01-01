Лодка. Сборник стихов (фильм, 2025) смотреть онлайн

Лодка. Сборник стихов
Лодка. Сборник стихов

6+

Контент станет доступным 11.09.2025

О фильме

Сборник стихов:
1. Лодка
2. Воздушный шар
3. Ураган
4. Ветряная мельница
5. Стихи про орла, про лису, про медведя
6. Теплоход

Стихи Александра Введенского — это море веселья и капля грусти, перемешанные в одном флаконе! Они словно причудливые острова, где всё возможно. Захватывающее путешествие по страницам книг Введенского подарит детям массу положительных эмоций и зарядит хорошим настроением надолго!

