Лодка. Сборник стихов (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Лодка. Сборник стихов
6+
Контент станет доступным 11.09.2025
О фильме
Сборник стихов:
1. Лодка
2. Воздушный шар
3. Ураган
4. Ветряная мельница
5. Стихи про орла, про лису, про медведя
6. Теплоход
Стихи Александра Введенского — это море веселья и капля грусти, перемешанные в одном флаконе! Они словно причудливые острова, где всё возможно. Захватывающее путешествие по страницам книг Введенского подарит детям массу положительных эмоций и зарядит хорошим настроением надолго!
