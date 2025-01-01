Лодка. Сборник стихов (фильм, 2025) смотреть онлайн

Сборник стихов:

1. Лодка

2. Воздушный шар

3. Ураган

4. Ветряная мельница

5. Стихи про орла, про лису, про медведя

6. Теплоход



Стихи Александра Введенского — это море веселья и капля грусти, перемешанные в одном флаконе! Они словно причудливые острова, где всё возможно. Захватывающее путешествие по страницам книг Введенского подарит детям массу положительных эмоций и зарядит хорошим настроением надолго!



