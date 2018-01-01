Wink
Лицом к лицу с Али
Актёры и съёмочная группа фильма «Лицом к лицу с Али»

Режиссёры

Пит МакКормак

Pete McCormack
Режиссёр

Актёры

Джордж Чувало

George Chuvalo
Актёр
Генри Купер

Henry Cooper
Актёр
Джордж Формен

George Foreman
Актёр
Джо Фрейзер

Joe Frazier
Актёр
Ларри Холмс

Larry Holmes
Актёр
Рон Лайл

Ron Lyle
Актёр
Кен Нортон

Ken Norton
Актёр
Эрни Шаверс

Earnie Shavers
Актёр
Леон Спинкс

Leon Spinks
Актёр
Эрни Террелл

Ernie Terrell
Актёр

Сценаристы

Пит МакКормак

Pete McCormack
Сценарист

Продюсеры

Рональд А. ДиНикола

Ronald A. DiNicola
Продюсер
Дерик Мюррэй

Derik Murray
Продюсер
Пол Герц

Paul Gertz
Продюсер

Композиторы

Шуан Тозир

Schaun Tozer
Композитор