Лицом к лицу с Али (фильм, 2009) смотреть онлайн

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Документальный фильм «Лицом к лицу с Али» онлайн и абсолютно бесплатно станет настоящим подарком для всех любителей бокса и поклонников великого спортсмена, «порхавшего, как бабочка и жалившего, как пчела».



Основным материалом для ленты о трехкратном чемпионе мира в тяжелом весе послужили воспоминания знаменитых соперников Али о том, каким Величайший был на ринге и в обычной жизни. Режиссеру Питу МакКормаку удалось побеседовать с Джо Чувало, Генри Купером, Джорджем Форменом, Джо Фрейзером, Ларри Холмсом, Роном Лайлом, Кеном Нортоном, Эрни Шаверсом, Леоном Спинксом и Эрни Терреллом. Помимо рассказов о поединках с Мохаммедом Али, легенды бокса поделились с автором другими ключевыми моментами своих биографий. Отдельной темой фильма стали взаимоотношения Али с религией – вступление в «Нацию ислама», смена имени, а также отказ от службы в армии США и последовавшее за ним лишение всех титулов с запретом на участие в соревнованиях, продлившимся три года. Словом, биография великого боксера рассматривается в картине максимально подробно, позволяя зрителю побыть «Лицом к лицу с Али» во время просмотра онлайн и в хорошем качестве.



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