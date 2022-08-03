Лицо (фильм, 2017) смотреть онлайн

Молодой красавчик Яцек строит в Польше самую большую статую Иисуса Христа и готовится к свадьбе с любимой девушкой. Производственная травма переворачивает жизнь многообещающего парня вверх дном. После пересадки лица Яцек становится изгоем в обществе, не готовом принять его новую внешность.

