Лицо (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Twarz
Драма, Комедия87 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Молодой красавчик Яцек строит в Польше самую большую статую Иисуса Христа и готовится к свадьбе с любимой девушкой. Производственная травма переворачивает жизнь многообещающего парня вверх дном. После пересадки лица Яцек становится изгоем в обществе, не готовом принять его новую внешность.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Малгожата
Шумовска
- МКАктёр
Матеуш
Косьцюкевич
- АПАктриса
Агнешка
Подсядлик
- МГАктриса
Малгожата
Гороль
- РГАктёр
Роман
Ганцарчик
- ДХАктёр
Дариуш
Хойнацкий
- РТАктёр
Роберт
Таларчик
- АТАктриса
Анна
Томашевская
- МКАктриса
Мартына
Кшиштофик
- ИБАктриса
Ивона
Бельска
- МЭСценарист
Михал
Энглерт
- Сценарист
Малгожата
Шумовска
- Продюсер
Яцек
Дросио
- МЭПродюсер
Михал
Энглерт
- Продюсер
Малгожата
Шумовска
- КЛХудожница
Катажина
Левинска
- Монтажёр
Яцек
Дросио
- МЭОператор
Михал
Энглерт
- АВКомпозитор
Адам
Валицки