Лига Watchcar. Возвращение чемпиона (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Paueobaeteul wachika: wachagameoneui yeokseup
Мультфильм, Приключения70 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Красочный мультфильм, в котором игрушечные машинки будущего, наделенные искусственным интеллектом, состязаются в гонках с высокими ставками. Нас снова ждет встреча с Джино, абсолютным чемпионом Лиги WatchCar, его друзьями и, конечно, c соперниками по чемпионату.
СтранаКитай
ЖанрФантастика, Мультфильм, Приключения
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
9.1 КиноПоиск