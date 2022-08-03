Лига Watchcar. Возвращение чемпиона (фильм, 2017) смотреть онлайн

Лига Watchcar. Возвращение чемпиона
2017, Paueobaeteul wachika: wachagameoneui yeokseup
Мультфильм, Приключения70 мин6+

Красочный мультфильм, в котором игрушечные машинки будущего, наделенные искусственным интеллектом, состязаются в гонках с высокими ставками. Нас снова ждет встреча с Джино, абсолютным чемпионом Лиги WatchCar, его друзьями и, конечно, c соперниками по чемпионату.

Страна
Китай
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Приключения
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

9.1 КиноПоиск