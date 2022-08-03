Лига справедливости против Легиона смерти
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Детям
Лига справедливости против Легиона смерти

Лига справедливости против Легиона смерти (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.32015, Lego DC Super Heroes: Justice League - Attack of the Legion of Doom!
Приключения, Боевик73 мин6+

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О фильме

Фантастический мультфильм, где роли главных персонажей играют фигурки мира Лего, расскажет о новой схватке Лиги Справедливости. Они будут противостоять Дарксайду. Этот злодей решил превратить планету Земля в куб.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лига справедливости против Легиона смерти»