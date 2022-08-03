Лига справедливости против Легиона смерти (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.32015, Lego DC Super Heroes: Justice League - Attack of the Legion of Doom!
Приключения, Боевик73 мин6+
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О фильме
Фантастический мультфильм, где роли главных персонажей играют фигурки мира Лего, расскажет о новой схватке Лиги Справедливости. Они будут противостоять Дарксайду. Этот злодей решил превратить планету Земля в куб.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- РМРежиссёр
Рик
Моралес
- Актёр
Ди
Брэдли Бейкер
- ТБАктёр
Трой
Бэйкер
- ДДАктёр
Джон
Ди Маджио
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- Актёр
Марк
Хэмилл
- ТКАктёр
Том
Кенни
- ННАктёр
Нолан
Норт
- Актёр
Джош
Китон
- ХПАктёр
Хари
Пэйтон
- Актёр
Кевин
Майкл Ричардсон
- Актриса
Кри
Саммер
- ДААктёр
Джеймс
Арнольд Тейлор
- ТТАктёр
Тони
Тодд
- ДКСценарист
Джеймс
Криг
- БКСценарист
Боб
Кейн
- ДССценарист
Джерри
Сигел
- ДШСценарист
Джо
Шустер
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- МВСценарист
Марв
Вольфман
- ДПСценарист
Джордж
Перез
- НАСценарист
Нил
Адамс
- БМПродюсер
Бенджамин
Мельникер
- СРПродюсер
Сэм
Реджистер
- МЭПродюсер
Майкл
Э. Услан
- БВПродюсер
Брэндон
Виетти