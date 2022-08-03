Лига справедливости. Боги и монстры (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.32015, Justice League: Gods and Monsters
Приключения, Боевик72 мин12+
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О фильме
В альтернативной вселенной совершенно другие воплощения знаменитой супергеройской троицы — после обвинения их в убийстве ученых, работавших на правительство США, им придется противостоять правительству.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- СЛРежиссёр
Сэм
Лю
- Актёр
Бенджамин
Брэтт
- МСАктёр
Майкл
С. Холл
- ТТАктриса
Тамара
Тейлор
- ПБАктриса
Пэйджет
Брюстер
- СТАктёр
Си
Томас Хауэлл
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- Актёр
Ди
Брэдли Бейкер
- ЭБАктёр
Эрик
Бауза
- ЛСАктёр
Ларри
Седар
- РЧАктёр
Ричард
Чемберлен
- ТДАктёр
Тревор
Дивэлл
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- ДХАктёр
Дэниэл
Хэйгэн
- ПДАктриса
Пенни
Джонсон
- АБСценарист
Алан
Барнетт
- БВСценарист
Брюс
В. Тимм
- БКСценарист
Боб
Кейн
- ДССценарист
Джерри
Сигел
- ДШСценарист
Джо
Шустер
- ДОСценарист
Джон
Острандер
- ДБСценарист
Джон
Бирн
- МВСценарист
Марв
Вольфман
- ДОСценарист
Джерри
Ордвэй
- АБПродюсер
Алан
Барнетт
- БМПродюсер
Бенджамин
Мельникер
- СРПродюсер
Сэм
Реджистер
- БВПродюсер
Брюс
В. Тимм
- МЭПродюсер
Майкл
Э. Услан
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман