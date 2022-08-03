Лига справедливости. Боги и монстры
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Детям
Лига справедливости. Боги и монстры

Лига справедливости. Боги и монстры (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.32015, Justice League: Gods and Monsters
Приключения, Боевик72 мин12+

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О фильме

В альтернативной вселенной совершенно другие воплощения знаменитой супергеройской троицы — после обвинения их в убийстве ученых, работавших на правительство США, им придется противостоять правительству.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лига справедливости. Боги и монстры»