2021, BCL. Hapoel Unet-Credit Holon (ISR) - Tofas Bursa (TUR)
Документальные93 мин12+
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Лига чемпионов ФИБА. Хапоэль Унет Холон (Израиль) против Тофас Бурса (Турция) (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Лидер группы I «Хапоэль» обеспечил себе участие в четвертьфинале турнира, а турецкий «Тофас Бурса» замыкает квартет, но при благополучном исходе парал�лельного матча может выйти в следующий раунд. Зрителей ждет матч, в котором сойдутся клуб на грани вылета и команда с ослабленной мотивацией.
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