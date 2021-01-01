Лига чемпионов ФИБА. Хапоэль Унет Холон (Израиль) против Тофас Бурса (Турция) (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Лидер группы I «Хапоэль» обеспечил себе участие в четвертьфинале турнира, а турецкий «Тофас Бурса» замыкает квартет, но при благополучном исходе парал�лельного матча может выйти в следующий раунд. Зрителей ждет матч, в котором сойдутся клуб на грани вылета и команда с ослабленной мотивацией.



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