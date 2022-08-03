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Лидер

Лидер (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Double Attack
Боевик, Драма127 мин18+

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О фильме

Черри — инженер-программист из Хайдерабада. Когда у его дяди случаются проблемы с местным криминальным авторитетом, Черри разрабатывает план по вызволению дяди из неприятностей, но по ходу выполнения влюбляется в сестру авторитета Маду.

Страна
Индия
Жанр
Комедия, Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
127 мин / 02:07

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.7 IMDb