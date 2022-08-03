Лидер (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Double Attack
Боевик, Драма127 мин18+
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О фильме
Черри — инженер-программист из Хайдерабада. Когда у его дяди случаются проблемы с местным криминальным авторитетом, Черри разрабатывает план по вызволению дяди из неприятностей, но по ходу выполнения влюбляется в сестру авторитета Маду.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ВВРежиссёр
Винайяк
В.В.
- РЧАктёр
Рам
Чаран Теджа
- КААктриса
Каджал
Аггарвал
- АПАктриса
Амала
Пол
- БАктёр
Брахманандам
- ПРАктёр
Прадип
Рават
- АВАктёр
Ашиш
Видьятхи
- РДАктёр
Рахул
Дев
- ДРАктёр
Джаяпракаш
Редди
- КМАктёр
Кришна
Мурали Посани
- ДГАктёр
Дев
Гилл
- ВВСценарист
Винайяк
В.В.
- САСценарист
Сива
Акула
- ДУПродюсер
Дэниэл
Утжесанович
- СТКомпозитор
С.
Тхаман