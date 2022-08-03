Личное
Личное (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Personal Effects
Ужасы, Драма105 мин18+

О фильме

Уолтер Уэйкфилд переезжает в маленький городок в поисках мести за смерть сестры, где влюбляется в женщину Линду, которая гораздо старше его. На душе у нее тоже имеются похожие шрамы, она хочет отомстить за смерть своего мужа…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb