Лиам Смит vs Сэм Эггингтон (фильм, 2019) смотреть онлайн

Бывший временный чемпион мира Лиам Смит проиграл Хайме Мунгии в поединке за полноценный титул, поэтому его карьера слегка откатилась назад. Нужно доказывать все заново. Для начала – бой за серебряный пояс WBC против Сэма Эггинтона, который уже много лет завоевывает различные второстепенные награды. Они встретятся приблизительно в одной точке карьеры, но на встречных курсах – один потихоньку поднимается, а второму пришлось спуститься чуть ниже. Кто в какую сторону отправится после финального гонга?

