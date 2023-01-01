Ли Вуд vs. Маурисио Лара (фильм, 2023) смотреть онлайн

Ли Вуд vs. Маурисио Лара
2023, Leigh Wood vs. Mauricio Lara
Спортивный53 мин18+
О фильме

Вуд и Лара должны были подраться за титул чемпиона мира WBA в полулегком весе, принадлежавший Ли, еще в сентябре 2022 года, но за полторы недели до гонга обладатель пояса снялся из-за травмы. Спустя несколько месяцев поединок всё-таки состоялся – с титулом на кону.

