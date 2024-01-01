2024, A Sudden Case of Christmas
Комедия, Семейный88 мин12+
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Лето. Солнце. Рождество (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Мама, папа и их 10-летняя дочка Клэр приезжают в гости к дедушке Лоренсу в его уютный отель в Доломитах. Обычно они всей семьей встречают здесь Рождество, но в этом году все иначе: за окном август, а родители собираются развестись. Узнав, что в этом году праздника не будет, Клэр решает устроить Рождество прямо сейчас — в августе! Девочка уговаривает дедушку помочь ей, и вместе они организовывают множество рождественских активностей с целью воссоединить родителей.
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.1 IMDb