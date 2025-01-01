Лето. Сборник стихов (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Лето. Сборник стихов
4 мин6+
О фильме
Сборник стихов:
1. Воздушный змей
2. Лето
3. Река
4. Утро
Стихи Александра Введенского — это настоящий праздник абсурда и веселья! Здесь зима дружит с летом, дождь танцует джигу, а ветер рисует картины. Откройте книгу и отправляйтесь в путешествие по удивительному острову детского творчества!
