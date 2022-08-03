Лето 86
Лето 86

Лето 86 (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.62020, Electric Jesus
Комедия, Драма102 мин12+

О фильме

США, 1986 год. Больше всего на свете Эрик любит две вещи – Бога и тяжелую музыку, поэтому должность звукорежиссера в христианской рок-группе «3:16» становится для него настоящей работой мечты. Вместе с коллективом ему предстоит отправиться в тур по Югу страны, в ходе которого Эрик впервые серьезно влюбится, а также встанет перед сложной моральной дилеммой – продолжить продвигать через песни библейские ценности или изменить стиль в погоне за славой.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.1 IMDb