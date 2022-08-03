Лето 86 (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.62020, Electric Jesus
Комедия, Драма102 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
США, 1986 год. Больше всего на свете Эрик любит две вещи – Бога и тяжелую музыку, поэтому должность звукорежиссера в христианской рок-группе «3:16» становится для него настоящей работой мечты. Вместе с коллективом ему предстоит отправиться в тур по Югу страны, в ходе которого Эрик впервые серьезно влюбится, а также встанет перед сложной моральной дилеммой – продолжить продвигать через песни библейские ценности или изменить стиль в погоне за славой.
Рейтинг
6.1 IMDb
- КУРежиссёр
Крис
Уайт
- ДНАктёр
Джадд
Нельсон
- КБАктриса
Клер
Бронсон
- ШПАктёр
Шоун
Парсонс
- КХАктриса
Кимберли
Хестер Хаффстетлер
- МХАктёр
Майкл
Х. Коул
- ГУАктёр
Ганнер
Уиллис
- МХАктёр
Мэтт
Хоффман
- КУСценарист
Крис
Уайт
- КУПродюсер
Крис
Уайт
- ШФПродюсер
Шон
Фриланд
- СМПродюсер
Стивен
Мэддокс
- БСХудожница
Беверли
Сэфьер
- СЛМонтажёр
Скотт
Лэнсинг
- ДСКомпозитор
Дэниэл
Смит