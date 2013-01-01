Летняя ночь в Барселоне
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Летняя ночь в Барселоне

Летняя ночь в Барселоне (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Barcelona, nit d'estiu
Драмы, Мелодрамы92 мин18+

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Сюжет

Ночью 18 августа 2013-го года темное небо Барселоны озарила комета Роза, пролетев над землей и погаснув навсегда. Воздух был полон шепотов страсти, нежности, любви и сдавленных слез. В ту ночь под небом прекрасной Барселоны разыгрались шесть любовных историй…

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Информация

Страна
Испания
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Летняя ночь в Барселоне»

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