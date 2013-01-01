Летняя ночь в Барселоне (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Barcelona, nit d'estiu
Драмы, Мелодрамы92 мин18+
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Сюжет
Ночью 18 августа 2013-го года темное небо Барселоны озарила комета Роза, пролетев над землей и погаснув навсегда. Воздух был полон шепотов страсти, нежности, любви и сдавленных слез. В ту ночь под небом прекрасной Барселоны разыгрались шесть любовных историй…
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДдРежиссёр
Дани
де ла Орден
- ФКАктёр
Франсеск
Коломер
- Актёр
Хан
Корнет
- ЖДАктёр
Жоан
Дауза
- ЛдАктриса
Лаура
де ла Исла
- МЭАктёр
Мики
Эспарбе
- СЭАктриса
Сара
Эспигуль
- Актёр
Луис
Фернандес
- МГАктёр
Марк
Гарсиа Коте
- МСАктриса
Марта
Солер
- МдАктриса
Мар
дель Ойо
- ЭНСценарист
Эрик
Наварро
- ЭССценарист
Эдуард
Сола
- ААПродюсер
Альберто
Аранда
- АБПродюсер
Андреу
Буэнафуэнте
- ТКПродюсер
Тони
Карризоса
- ХКПродюсер
Хосе
Корбачо
- ЭКХудожница
Эва
Кальвиньо
- ЕРМонтажёр
Елена
Руис
- РКОператор
Рикард
Каньелас
- ЖДКомпозитор
Жоан
Дауза