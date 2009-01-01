Фильм Летние войны

О фильме
Одарённый старшеклассник Кэндзи Коисо принимает приглашение от девушки поехать к её семье. Если бы он только знал чем всё закончится. Сначала ему неожиданно приходится играть роль парня этой девушки перед её родственниками. Потом у него крадут аккаунт к стране Оз - виртуальной реальности, в которой не только играют и развлекаются, но и ведут вполне серьёзные дела, вроде покупки товаров и ведения бизнеса.
Летние войны покупка билетов в кино онлайн
СтранаЯпония
ЖанрКомедия, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Аниме
КачествоFull HD
Рейтинг
- МХРежиссёр
Мамору
Хосода
- ХНАктёр
Хасия
Накамура
- КТАктриса
Киёми
Танигава
- ЁТАктёр
Ёдзи
Танака
- ТКАктёр
Такаси
Кобаяси
- МНАктриса
Миэко
Нобусава
- МТАктриса
Мицуки
Танимура
- МСАктёр
Мицуми
Сасаки
- НСАктриса
Нанами
Сакураба
- РКАктёр
Рюносукэ
Камики
- ТЁАктёр
Такахиро
Ёкокава
- МХСценарист
Мамору
Хосода
- СОСценарист
Сатоко
Окудэра
- ЁТХудожник
Ёдзи
Такэсигэ
- СНМонтажёр
Сигэру
Нисияма