Фильм Летние войны

Одарённый старшеклассник Кэндзи Коисо принимает приглашение от девушки поехать к её семье. Если бы он только знал чем всё закончится. Сначала ему неожиданно приходится играть роль парня этой девушки перед её родственниками. Потом у него крадут аккаунт к стране Оз - виртуальной реальности, в которой не только играют и развлекаются, но и ведут вполне серьёзные дела, вроде покупки товаров и ведения бизнеса.



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