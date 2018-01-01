Wink
Фильмы
Летнее вино
Актёры и съёмочная группа фильма «Летнее вино»

Актёры и съёмочная группа фильма «Летнее вино»

Актёры

Эльза Патаки

Эльза Патаки

Elsa Pataky
АктрисаVeronica
Соня Брага

Соня Брага

Sonia Braga
АктрисаEliza
Итан Пек

Итан Пек

Ethan Peck
АктёрJames
Найва Нимри

Найва Нимри

Najwa Nimri
АктрисаAna
Боб Уэллс

Боб Уэллс

Bob Wells
АктёрCarlo (в титрах: Bob E. Wells)
Марша Гей Харден

Марша Гей Харден

Marcia Gay Harden
АктрисаShelley
Николас Доминик Тальвола

Николас Доминик Тальвола

Nicholas Dominic Talvola
АктёрNico
Джонатан Меллор

Джонатан Меллор

Jonathan Mellor
АктёрHenry (в титрах: Jonathan David Mellor)
Келси Эсбиль

Келси Эсбиль

Kelsey Asbille
АктрисаBrit (в титрах: Kelsey Chow)

Продюсеры

Эльза Патаки

Эльза Патаки

Elsa Pataky
Продюсер
Скотт Дэвид

Скотт Дэвид

Scott David
Продюсер

Монтажёры

Малкольм Десото

Малкольм Десото

Malcolm Desoto
Монтажёр
Эндрю Риз

Эндрю Риз

Andrew Ryz
Монтажёр

Операторы

Эндрю Риз

Эндрю Риз

Andrew Ryz
Оператор

Композиторы

Николас Доминик Тальвола

Николас Доминик Тальвола

Nicholas Dominic Talvola
Композитор