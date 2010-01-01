Летающие - Искусство скайджампинга (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Прыжки на лыжах с трамплина - это экстремальный во всех отношениях вид спорта. Упорные тренировки и серьезный риск требуют от спортсменов полного напряжения, как физического, так и умственного. В то же время этот вид спорта пользуется большой популярностью: финский спортсмен Янне Ахонен и а�встрийцы Грегор Шлиренцауэр и Томас Моргенштерн стали суперзвездами в этом виде спорта. В этом документальном фильме с захватывающим сюжетом они показывают, насколько тонка грань между головокружительным успехом и досадной неудачей. Вы можете почувствовать большой интерес к этому виду спорта, воплощающему давнюю мечту человека, который хотел научиться летать.



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