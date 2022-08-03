Лесси в разрисованных холмах (фильм, 1951) смотреть онлайн бесплатно

Никому не дано узнать, что на душе у собаки. Эта история о настоящей любви, о любви и преданности собаки к одному человеку, о любви, которая оказалась сильнее самой жизни. Действие разворачивается во времена освоения северных золотоносных штатов Америки. После смерти отца в жизни мальчика Томми появляется собака, которая станет ему помощником и другом на многие годы...

