Лесси в разрисованных холмах
Лесси в разрисованных холмах (фильм, 1951) смотреть онлайн бесплатно

8.71951, The Painted Hills
Драма, Семейный68 мин0+

О фильме

Никому не дано узнать, что на душе у собаки. Эта история о настоящей любви, о любви и преданности собаки к одному человеку, о любви, которая оказалась сильнее самой жизни. Действие разворачивается во времена освоения северных золотоносных штатов Америки. После смерти отца в жизни мальчика Томми появляется собака, которая станет ему помощником и другом на многие годы...

Страна
США
Жанр
Семейный, Драма
Качество
SD
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
4.3 IMDb