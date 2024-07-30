Лесная симфония (фильм, 2012) смотреть онлайн

Путешествие по прекрасному и загадочному финскому лесу, где дикая природа встречает древние легенды. Фильм «Лесная симфония» — живописный документальный проект, позволяющий заглянуть в удивительный мир, скрытый от глаз человека.



Финны верили, что до появления лесов существовало одно Мировое дерево. Вокруг него и сформировалось все остальное, в том числе и непроходимые чащи, населенные самыми разными животными. Когда-то леса были границей, через которую человек старался не переступать, но команда этого фильма решила подробнее показать, как здесь устроена природа. Зритель увидит, как живут местные птицы и животные, каким образом времена года меняют условия их обитания, а также узнает, как это описывали древние легенды.



Отправиться на прогулку по неизведанным тропинкам поможет «Лесная симфония» — фильм 2021 года смотреть онлайн можно на Wink.

