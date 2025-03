Lenny Kravitz - Just Let Go: Live (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Just Let Go сочетает в себе полные записи концертов Ленни Кравица в рамках тура по Европе 2014 года с интервью и материалами репетиций. Вы сможете увидеть самую суть творчества Ленни Кравица, благодаря которой рождается его музыка, а также постановку и исполнение его живых концертов. Фильм построен на контрасте между разговорами с Ленни и его группой в непринужденной обстановке, материалами с репетиций, съемок за кулисами и его поразительными концертами, на которых он исполняет самые популярные песни It Ain’t Over ‘Til It’s Over, Are You Gonna Go My Way, Let Love Rule, Fly Away, The Chamber, American Woman, Dig In и многие другие.



