Легенда о призрачном кинжале
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Легенда о призрачном кинжале

Легенда о призрачном кинжале (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.42019, Benjamin Falck and the Ghost Dagger
Мелодрама, Комедия94 мин12+

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О фильме

Приключение неудавшегося охотника за сокровищами, который отправляется в отпуск на Майорку со своей девушкой, надеясь исправить их отношения. Вместе они находят легендарный Кинжал, который несет смерть своим обладателям.

Страна
Норвегия
Жанр
Комедия, Приключения, Мелодрама
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.5 IMDb