Легенда о призрачном кинжале (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.42019, Benjamin Falck and the Ghost Dagger
Мелодрама, Комедия94 мин12+
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О фильме
Приключение неудавшегося охотника за сокровищами, который отправляется в отпуск на Майорку со своей девушкой, надеясь исправить их отношения. Вместе они находят легендарный Кинжал, который несет смерть своим обладателям.
СтранаНорвегия
ЖанрКомедия, Приключения, Мелодрама
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.5 IMDb