Легенда о Красном Орле (фильм, 2011) смотреть онлайн
7.52011, Águila Roja, la película
Боевики, Приключения118 мин18+
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Сюжет
XVII век, встреча представителей самых влиятельных стран того времени: Франции, Англии и Португалии. Для участия в ней приехал даже Папа Римский. Хотя все эти страны собрались для поиска путей примирения испанцев с их противниками, реальные мотивы встречи состоят в намерении атаковать королевство Испании. Чтобы гарантировать успех заговора, возглавляемого маркизой Сантиллана, совет решает с помощью кровожадного наемника покончить с непокорным Красным Орлом…
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Информация
СтранаИспания
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Боевики, Приключения
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ХРРежиссёр
Хосе
Рамон Айерра
- ДХАктёр
Давид
Ханер
- Актёр
Хавьер
Гутьеррес
- Актёр
Франсис
Лоренсо
- Актриса
Инма
Куэста
- Актриса
Мирйам
Гальего
- Актёр
Роберто
Аламо
- ПААктриса
Пепа
Аниорте
- СМАктёр
Сантьяго
Молеро
- ШЭАктёр
Шавьер
Элорриага
- Актёр
Хосе
Анхель Эхидо
- ПНСценарист
Пилар
Надаль
- ДЭПродюсер
Даниэль
Эсиха
- КВПродюсер
Кико
Вега
- АЭПродюсер
Аранча
Эсиха
- ЭХХудожник
Эктор
Х. Бертранд
- ФГХудожник
Фернандо
Гонсалес
- ЛХХудожница
Лаура
Херрера
- ХММонтажёр
Хосу
Мартинес Чаморро