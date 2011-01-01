Легенда о Красном Орле (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

XVII век, встреча представителей самых влиятельных стран того времени: Франции, Англии и Португалии. Для участия в ней приехал даже Папа Римский. Хотя все эти страны собрались для поиска путей примирения испанцев с их противниками, реальные мотивы встречи состоят в намерении атаковать королевство Испании. Чтобы гарантировать успех заговора, возглавляемого маркизой Сантиллана, совет решает с помощью кровожадного наемника покончить с непокорным Красным Орлом…



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