Легенда о Красном Орле
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Легенда о Красном Орле

Легенда о Красном Орле (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.52011, Águila Roja, la película
Боевики, Приключения118 мин18+

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Сюжет

XVII век, встреча представителей самых влиятельных стран того времени: Франции, Англии и Португалии. Для участия в ней приехал даже Папа Римский. Хотя все эти страны собрались для поиска путей примирения испанцев с их противниками, реальные мотивы встречи состоят в намерении атаковать королевство Испании. Чтобы гарантировать успех заговора, возглавляемого маркизой Сантиллана, совет решает с помощью кровожадного наемника покончить с непокорным Красным Орлом…

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Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда о Красном Орле»

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