2021, Legend of the Underground
Документальный82 мин18+
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Легенда андеграунда (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Документальный фильм о безудержной борьбе с дискриминацией. «Легенда андерграунда» рассказывает о группе неравнодушных людей, которые вступили в схватку с гомофобией. Дело в том, что в 2013 году в Нигерии был принят закон против ЛГБТК+, запрещающий однополые браки. Позже этот законопроект стали использовать для преследования представителей комьюнити и всех, кто не вписывался в «норму». Фильм покажет, как новое поколение, вооружившись социальными сетями и другими ресурсами, пытается противостоять машине зла. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
6.7 IMDb