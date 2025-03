Led Zeppelin - The Song Remains the Same (фильм, 1976) смотреть онлайн

Сюжет

The Song Remains the Same — фильм-концерт английской рок-группы Led Zeppelin, выпущенный в 1976 году. Запись состоялась летом 1973 года во время трех концертов в комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. Оригинальный альбом вышел в октябре 1976 года. Ремастеринг и повторный выпуск альбома состоялись в 2007 году, а затем — в сентябре 2018 года.



