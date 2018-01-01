Лаврентий Берия (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Восемьдесят лет назад к нам, в Москву, перевели Лаврентия Берию, которого многие считают эффективным менеджером. Им всегда двигало желание выдвинуться, стать первым любой ценой. Он заплывал дальше всех в бурном море, лучше всех играл в волейбол. Бог знает, кем бы он стал в другую эпоху… Принято считать, что Сталин доверял Берии потому, что они оба из Грузии. Это ошибка: Сталин не доверял и Берии. Но ценил его готовность выполнить задание любой ценой. В том числе ценой человеческих жизней. Кровь его не пугала.



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