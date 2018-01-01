Wink
Ласточка
Актёры и съёмочная группа фильма «Ласточка»

Режиссёры

Малика Мухамеджан

Режиссёр

Актёры

Елжас Рахим

Елжас Рахим

Elzhas Rahim
АктёрИльяс
Владимир Косиньи

Vladimir Consigny
АктёрЛуи
Ержан Нурымбет

Erzhan Nurymbet
АктёрКайрат
Толганай Талгат

Tolganay Talgat
АктрисаАйна
Зухара Сансызбай

АктрисаКарлыгаш

Сценаристы

Малика Мухамеджан

Сценарист

Продюсеры

Федор Попов

Продюсер
Паоло Мария Спина

Paolo Maria Spina
Продюсер
Владимир Малышев

Продюсер

Художники

Гоар Игитян

Художник

Монтажёры

Борис Мнухин

Монтажёр

Композиторы

Вера Васильева

Композитор