Лапин (фильм, 2024) смотреть онлайн

После развода родителей 15-летний подросток Валя Лапин вынужден переехать с матерью в провинцию, где все ему претит. Но он знает, что лишь закончится учебный год — и он переедет к отцу в Канаду. Лапин принимает решение затаить�ся, выждать, просто существовать в ожидании переезда. Единственное, что он подпускает к себе из новой жизни — это бег. Ведь он помогает уйти от действительности.



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