Lady Gaga - Lady Gaga Presents The Monster Ball Tour: At Madison Square Garden (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

В феврале 2011 года Леди Гага вместе с группой и танцорами выступила в комплексе «Мэдисон-сквер-гарден», в двадцати кварталах от того места, где прошло ее детство. Она поет, играет на клавишных, танцует, разговаривает — иногда о своей жизни, — делая акцент на возможностях, принятии себя и терпении на пути к Monster Ball, величайшей вечеринке в мире. Ее снимают крупным планом, вместе с другими участниками группы, а также за кулисами, когда она переодевается между номерами. Она называет своих фанатов «фриками» и «маленькими монстрами», потому что ее песни позволяют им показать свою дикую и необузданную сторону. Большинство песен взяты из альбомов Fame и Behind the Fame Monster.



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