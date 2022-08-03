Wink
Лабиринт страха 3D

Лабиринт страха 3D (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Senritsu meikyû 3D
Ужасы85 мин18+

О фильме

10 лет назад компания одноклассников оставила Юки в «Лабиринте Страха», аттракционе местного Парка Развлечений. Спустя 10 лет она вернется за ними, чтобы отомстить…

Страна
Япония
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
3.9 IMDb